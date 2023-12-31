Петербург с Белгородом: Беглов отменил концерт на Дворцовой площади

Власти Санкт-Петербурга приняли решение об отмене ночного концерта на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все новогодние детские мероприятия пройдут по расписанию, «никто не отнимет праздник у наших детей», передает RT.

Также Беглов пообщался со своим коллегой из Белгородской области и предложил Вячеславу Гладкову всестороннюю помощь, в том числе, в восстановлении разрушенных объектов.

«Петербург с Белгородом», - закончил сообщение губернатор.

В связи с трагическими событиями многие города приняли решение о сокращении или вовсе об отмене праздничных и развлекательных мероприятий. Например, в Коломне и в Ижевске отменены ночные гуляния. В результате обстрела центра Белгорода украинскими боевиками погибло 24 человека. Ранения получили 131 человек, сообщал ранее Минздрав РФ. Поврежденными оказались 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, 3 частных домовладения, 7 социальных объектов.