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Петербург с Белгородом: Беглов отменил концерт на Дворцовой площади

По его словам, в течение дня он получил десятки сообщений с соответствующей просьбой от жителей Санкт-Петербурга.
Ирина Егорова 2023-12-31 19:00:01
© Фото: Irina MotinaXinHua, Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга приняли решение об отмене ночного концерта на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все новогодние детские мероприятия пройдут по расписанию, «никто не отнимет праздник у наших детей», передает RT.

Также Беглов пообщался со своим коллегой из Белгородской области и предложил Вячеславу Гладкову всестороннюю помощь, в том числе, в восстановлении разрушенных объектов.

«Петербург с Белгородом», - закончил сообщение губернатор. 

В связи с трагическими событиями многие города приняли решение о сокращении или вовсе об отмене праздничных и развлекательных мероприятий. Например, в Коломне и в Ижевске отменены ночные гуляния. В результате обстрела центра Белгорода украинскими боевиками погибло 24 человека. Ранения получили 131 человек, сообщал ранее Минздрав РФ. Поврежденными оказались 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, 3 частных домовладения, 7 социальных объектов.

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