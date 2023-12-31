Гладков назвал атаку ВСУ на Белгород самой агрессивной за два года

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал последствия ракетного удара ВСУ по центру Белгорода 30 декабря самыми тяжелыми за почти двухлетний период с начала СВО за Украине.

«Безусловно, наша область еще не знала такого уровня агрессии», - подчеркнул глава региона.

Всех пострадавших, кто в этом нуждается, перевезут в лучшие федеральные клиники страны, пообещал Гладков.

Губернатор рассказал о восстановительных работах в городе после обстрела. Прошлой ночью устранять последствия обстрела вышли на улицы больше двух тысяч человек. Коммунальные работники, волонтеры, специалисты подрядных организаций убирали мусор, осколки и сожженный транспорт.

В результате комбинированного ракетного удара по центру Белгорода со стороны Украины погибли 24 человека, в том числе четверо детей. 108 человек пострадали. В городских больницах остаются 58 получивших ранения. 25 транспортабельных тяжелораненых доставили в Москву спецбортом МЧС России. В том числе в федеральные клиники перевезли шестерых детей.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 22 человека остаются в тяжелом состоянии.