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Шойгу в новогоднем обращении заявил, что планы противника пошли прахом

Он поблагодарил военнослужащих за стойкость и героизм, проявленных на поле боя и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, сильного духа и скорейшей Победы.
2023-12-31 18:00:01
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

В своем новогоднем обращении к российским военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планы противника пошли прахом.

«Все планы противника – благодаря вашему мужеству и самоотверженному служению Родине – пошли прахом. Стержнем несгибаемой решимости и воли к победе всегда был и остается солдат Армии России», - отметил он.

Глава оборонного ведомства поблагодарил всех военнослужащих за стойкость и героизм. По его словам, бесценно то, что «российские солдаты делают по зову сердца и это неуклонно приближает нашу общую Победу».

В наступающем году Шойгу пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, сильного духа и скорейшей Победы и поблагодарил близких и родных бойцов за поддержку, терпение и любовь.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

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