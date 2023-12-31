Шойгу в новогоднем обращении заявил, что планы противника пошли прахом

В своем новогоднем обращении к российским военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планы противника пошли прахом.

«Все планы противника – благодаря вашему мужеству и самоотверженному служению Родине – пошли прахом. Стержнем несгибаемой решимости и воли к победе всегда был и остается солдат Армии России», - отметил он.

Глава оборонного ведомства поблагодарил всех военнослужащих за стойкость и героизм. По его словам, бесценно то, что «российские солдаты делают по зову сердца и это неуклонно приближает нашу общую Победу».

В наступающем году Шойгу пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, сильного духа и скорейшей Победы и поблагодарил близких и родных бойцов за поддержку, терпение и любовь.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.