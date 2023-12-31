Шойгу: год войдет в историю новыми страницами ратных подвигов российских бойцов

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с наступающим Новым годом и отметил, что уходящий год войдет в историю нашего Отечества новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости наших бойцов.

«Благодарю каждого из вас за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах, выполнение задач вдали от Отечества», - заявил глава оборонного ведомства.

Он также назвал героями боевых товарищей, которые отдали жизнь и свободу за независимость Родины.

«Они всегда будут жить в наших сердцах», - сказал Шойгу.

По его словам, помощь семьям российских военнослужащих является приоритетным направлением работы Минобороны сейчас и останется в будущем.

Шойгу пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, сильного духа и скорейшей Победы бойцам и поблагодарил родных и близких военнослужащих за поддержку, терпение и любовь, которая так согревает сердца мужьям, отцам, братьям, сестрам и детям.

Материал подготовила Ирина Егорова и Николай Баранов.