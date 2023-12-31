Шойгу: ВС РФ показали способность громить врага в любых условиях

ВС РФ в очередной раз показала свою непобедимость и способность громить врага в любых условиях, вопреки всем надеждам и помощи Запада. Об этом заявил в своем новогоднем обращении к российским военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу.

«Благодарю каждого из вас за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах, выполнение задач вдали от Отечества! Наши боевые товарищи, отдавшие жизни за свободу и независимость Родины, – все Герои. Они всегда будут жить в наших сердцах», - сказал Шойгу.

Глава оборонного ведомства отдельно поблагодарил волонтеров, руководителей и рабочие предприятия, инженеров, предпринимателей, учащихся школ и вузов, просто неравнодушных граждан России.

«Все, что вы по зову сердца делаете для фронта, - бесценно. Это неуклонно приближает нашу общую Победу», - подчеркнул министр.

Сергей Шойгу пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, сильного духа и скорейшей Победы российским солдатам.

Материал подготовила Ирина Егорова и Николай Баранов.