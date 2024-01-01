«Мы никогда не отступим»: что сказал Путин в новогоднем обращении

Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении заявил, что наши соотечественники не раз доказали, что умеют решать самые сложные задачи и никогда не отступят.

«Мы ... никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие», - сказал глава государства.

По словам президента многонациональный народ России сам вершит и создает судьбу страны.

«Мы - одна страна, одна большая семья», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что граждане России обеспечат уверенное развитие Отечества, благополучие и станут еще сильнее.