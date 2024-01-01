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«Мы никогда не отступим»: что сказал Путин в новогоднем обращении

Президент РФ подчеркнул, что россияне уже не раз доказали, что умеют решать сложные задачи и никогда не отступят.
Владимир Рубанов 2024-01-01 00:12:01
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении заявил, что наши соотечественники не раз доказали, что умеют решать самые сложные задачи и никогда не отступят.

«Мы ... никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие», - сказал глава государства.

По словам президента многонациональный народ России сам вершит и создает судьбу страны.

«Мы - одна страна, одна большая семья», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что граждане России обеспечат уверенное развитие Отечества, благополучие  и станут еще сильнее.

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