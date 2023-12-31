Каждое желание сбудется: какие подарки едут в зону спецоперации и обратно

Под Ростовом-на-Дону на Самбекских высотах уже по традиции передают очередную партию помощи бойцам СВО. Каждый автомобиль загружен вещами: это и тепловые пушки, и зимние вещи, термобелье, варежки, перчатки, шапки - все, что может пригодиться бойцам в зимнее время. Все это - нужно: в зоне спецоперации сейчас очень холодно, и десятки тысяч людей помогают нашим ребятам.

В роли дедушек морозов и снегурочек известные военкоры, ведущие, спортсмены и блогеры. Они передают бойцам ключи от 130 внедорожников.

Новогодний сбор организовал Общероссийский народный фронт. За месяц удалось собрать порядка 100 миллионов рублей.

«Я перед отъездом буквально сюда повстречал дедушку, он поинтересовался обстановкой на фронте. Я сказал, что отправляюсь вот в командировку. А он катил мешок с картошкой из гаража и говорит: возьмешь? Ну это до боли, до слез приятно. Это говорит о том, что наша страна вместе», - говорит член команды ОНФ, чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев.

О бойцах заботились весь год, не оставляют и в преддверии главного праздника. Волонтеры здесь, рядом с защитниками.

«На позиции отправятся коптеры, тепловизоры, системы радиоэлектронной борьбы с дронами противника. Этого мало не бывает на передовой, поэтому тоже вошло в новогодний сбор», - говорит руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Военнослужащий с позывным «Мастер» рассказывает, что постоянно обсуждает с ОНФ нужды подразделения: нам требуется автомобиль - просят автомобили, две недели просили коптеры Mavic с тепловизорами - три таких теперь успешно работают на Запорожском направлении.

«Как в 1945-м году было, мы современный фашизм, искореним. Дед воевал, мы воюем, сражался за правое дело, победим, и победа будет за нами», - говорит военнослужащий Денис.

Теперь на этих автомобилях военнослужащие отправляются прямиком на передовую.

А это Донбасс. У 150-й мотострелковой дивизии уже есть своя елочка. На ней необычные украшения - открытки. На каждой написаны желания - новогодние мечты детишек из детского дома. И их исполняют военные.

Трехлетняя Инесса мечтает о кукле. Это желание тоже будет исполнено. В этом детском центре помощи в Новочеркасске гостям в военной форме рады всегда. Наши бойцы специально приехали к детям из зоны СВО, чтобы поздравить с праздником.

«Дети мотивируют наших военнослужащих на успешное выполнение боевых задач. Поэтому никаких вопросов не возникает. Даже самый маленький подарок, привезенный в данную семью, -он вызывает искренние эмоции», - говорит военнослужащий Алексей.

Уже 5 лет дети дружат с нашими военными. Записывают друг другу видео на праздники и обмениваются письмами. Сейчас это особенно важно.

«Они бывают на 8 Марта, на 23 февраля, на 9 Мая. Бывает, у них не получается приезжать, но мы все равно их поддерживаем», - говорит Наталья Волкова, воспитанница Новочеркасского центра помощи детям №8.

Наташа - одна из воспитанниц детского центра. Недавно вместе с ребятами она побывала на дивизионном полигоне. О поездке рассказывает с восхищением. Ей только 14 - не знает, куда будет поступать и как сложится ее судьба. Но она точно уверена, что будет жить в мире. И эти ребята смогут ее защитить.