В Париже прошел митинг в поддержку Донбасса

Французские власти не стали препятствовать проведению акции под названием «Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны».

© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Несколько десятков человек с флагами России и Донецкой Народной Республики вышли на митинг в поддержку населения Донбасса. Несколько активистов с проукраинскими взглядами в свою очередь пытались сорвать мероприятие, которое проходило на Марсовом поле рядом с Эйфелевой башней.

Организаторами акции, которая получила название «Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны», выступили ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass. На плакатах демонстрантов можно было увидеть следующие лозунги: «Прекратите вооружать Украину», «Прекратите мучить Донбасс».

Глава SOS Donbass Анна Новикова заявила, что цель митинга заключалась в напоминании о событиях Майдана, которые привели к нынешней ситуации, и еще раз морально поддержать жителей Донбасса.

«Мы хотим показать, что не вся Европа подвержена антирусской пропаганде. Есть понимающие ситуацию европейцы, которые искренне переживают за них», - передает ее слова РИА Новости.

Она также отметила, что парижские власти не стали препятствовать проведению акции, мероприятие было согласовано префектурой французской столицы.