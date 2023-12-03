В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Париже прошел митинг в поддержку Донбасса

Максим Крюков
01:08 03.12.2023
Французские власти не стали препятствовать проведению акции под названием «Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны».
В Париже прошел митинг в поддержку Донбасса
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Читайте нас на:

Несколько десятков человек с флагами России и Донецкой Народной Республики вышли на митинг в поддержку населения Донбасса. Несколько активистов с проукраинскими взглядами в свою очередь пытались сорвать мероприятие, которое проходило на Марсовом поле рядом с Эйфелевой башней.

Организаторами акции, которая получила название «Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны», выступили ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass. На плакатах демонстрантов можно было увидеть следующие лозунги: «Прекратите вооружать Украину», «Прекратите мучить Донбасс».

Глава SOS Donbass Анна Новикова заявила, что цель митинга заключалась в напоминании о событиях Майдана, которые привели к нынешней ситуации, и еще раз морально поддержать жителей Донбасса.

«Мы хотим показать, что не вся Европа подвержена антирусской пропаганде. Есть понимающие ситуацию европейцы, которые искренне переживают за них», - передает ее слова РИА Новости.

Она также отметила, что парижские власти не стали препятствовать проведению акции, мероприятие было согласовано префектурой французской столицы.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.