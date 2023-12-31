Для переселения в Россию с 1 января придется доказывать знание языка

Для переселения в Россию с 1 января 2024 года нужно будет подтверждать знание русского языка. Соответствующее постановление правительства России размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Это требование не распространяется на граждан Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Украины и России.

Чтобы подать заявку на переселение, потребуется подтвердить владение русским «на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды».

Для этого подойдет российский документ об образовании, выданный не раньше 1 сентября 1991 года, документ об образовании иностранного государства, где русский - один из государственных языков, а также решение комиссии по результатам собеседования.