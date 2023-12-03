В Карачаево-Черкесии вспыхнул недействующий ресторан
По предварительной информации, пострадавших нет.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
В Карачаево-Черкесии загорелся недействующий ресторан, огнеборцы ликвидируют пожар на площади в 2000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
«На территории административно-делового центра горит недействующий ресторан. По предварительной информации, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале МЧС России.
По данным министерства, для тушения возгорания были привлечены более 50 специалистов и 15 единиц техники.
По предварительным данным, пострадавших нет.