Конструктор Касаев рассказал об особенностях улучшенной БМП-1АМ «Басурманин»

Самая современная модификация БМП-1 получила стабилизаторы вооружения и унифицированное боевое отделение от БТР-82А, защищенность которого повысили. Эта модификация проходит под названием БМП-1АМ «Басурманин». Также машина получила дополнительные листы навесной брони и противокумулятивные решетки. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал и. о. главного конструктора ОАО «Рубцовский машиностроительный завод» холдинга «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех» Александр Касаев.

«Данная машина, модернизированная в части замены боевого модуля, имеет стабилизаторы вооружения, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Это унифицированное боевое отделение заимствованного БТР-82А, но с дополнительной доработкой в части увеличения бронестойкости для сохранения уровня защищенности в соответствии с требованием БМП», рассказал один из разработчиков этой БМП.

Касаев также отметил, что новые БМП-1 уже не производятся, для модернизации используются старые машины. Причем стоимость создания «Басурманина» ниже изготовления той же БМП-1 и БМП-2. При этом машина получает современные броню и вооружение.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Эволюция БМП. От “Единички” до “Курганца”» на сайте. Вы узнаете обо всех нюансах перспективной БМП «Курганец» а также проследите за эволюцией отечественных боевых машин пехоты от БМП-1 до «Курганца».