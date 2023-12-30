Залужный уволил советницу, призвавшую украинцев не бояться смерти

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк, которая заявила о неизбежности смерти украинских военнослужащих. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Залужный заявил, что уже с 28 декабря у него нет помощников-консультантов на общественных началах. По его словам, внештатные советники не имеют права от его имени что-то комментировать.

Ранее на Украине разразился скандал из-за слов Мартынюк. Она призвала не паниковать из-за возможности гибели сыновей на войне, отметив, что умрут все.

По ее словам, лучше умереть достойно, чем «упадет кирпич или тебя собьет машина».