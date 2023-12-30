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Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили замаскированные огневые позиции боевиков

Артиллерию националистов нашли на Купянском направлении.
2023-12-30 07:30:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения артиллерийской разведки группировки войск «Запад» на Купянском направлении специальной операции с помощью беспилотников нашли замаскированные украинские огневые позиции и боевую технику. Информацию оперативно передали расчетам реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

Артиллеристы выдвинулись на огневые позиции, навелись и уничтожили обозначенные цели. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА, подтвердили точное попадание. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Военные работают всегда с новых позиций. Их меняют, чтобы не попасть под ответный удар. С собой бойцы берут противодроновый блокиратор, который глушит работу беспилотников в радиусе до полукилометра. Создается, своего рода, невидимый купол.

«Приходит цель, мы выезжаем, наводимся, стреляем. После выполнения боевой задачи сразу покидаем огневую позицию. Ожидаем следующие цели. Работали по укрытой пехоте. Цели приходят часто», - сказал командир боевой машины с позывным «Кот». 

Подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения цели до произведения выстрела.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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