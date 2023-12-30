Ушла из жизни диктор программы «Время» Галина Зименкова

Не стало Галины Зименковой. Диктор программы «Время» умерла на 83-м году жизни, сообщил «Первый канал».

«Печальная новость. Скончалась Галина Зименкова - диктор программы "Время" в советские годы, заслуженная артистка РСФСР. Ее знали и любили миллионы зрителей в нашей стране», - говорится в сообщении телеканала.

Большую часть жизни Зименкова отдала телевидению, вела не только новостные выпуски, но и праздничные передачи. В Москве она преподавала будущим журналистам мастерство работы в кадре и технику речи, а в Японии - учила молодежь русскому языку.

Как написал в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Борисов, Галина Михайловна долго болела и во многом дожила до своих лет благодаря близким подругам, которые не оставляли ее.