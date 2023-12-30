Чичерина спела бойцам ЦВО на Краснолиманском направлении

Юлия Чичерина вместе с фронтовым коллективом ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступила с концертом для бойцов на Краснолиманском направлении спецоперации.

«На носу Новый год, и вот мы тут ездим по лесам, песни поем, радуемся, и нам все рады», - рассказала певица.

Чичерина спела свои известные хиты и новые песни, написанные уже после начала СВО. Артистке аккомпанировали хоровая группа фронтовой бригады ансамбля ЦВО, а также инструменталисты и вокалисты военного творческого коллектива.

Зрители аплодисментами поблагодарили певицу за ее песни.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.