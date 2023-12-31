Мир на пороге 2024 года: политические итоги и прогнозы на будущее

В новом году Россию и США ждут выборы президента, будет определяться решение по конфликту на Ближнем Востоке и продолжиться формирование и усиление союза России, Китая и Ирана.

Уходящий 2023 год запомнился миру еще нерешенным конфликтом на Ближнем Востоке, по которому еще предстоит найти компромисс, усилением союза России, Китая и Ирана, а также внутренним кризисом в США, связанным с притоком мигрантов к границам страны из Мексики.

Европа в течение года была охвачена протестами: французы выступали против пенсионной реформы, далее против повышения цен и потери рабочих мест и против отправки оружия на Украину.

Не меньшим потрясением для Евросоюза стали ноябрьские парламентские выборы в Нидерландах, где победу одержала Партия свободы, крайне правого Герта Вилдерса. Вилдерс выступает против иммиграции, ислама и членства страны в ЕС.

В 2023 году Россия вышла из сковывающих обязательств, например, приостановила участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений, вышла из зерновой сделки, а также приняла решение о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. The Wall Street Journal назвала Владимира Путина - геополитическим победителем года. Его позиция выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад. Хваленое контрнаступление Киева застопорилось, экономика Путина выдержала западные санкции, европейская решимость угасает, американская поддержка ослабевает.

Расширение НАТО, новый президент президент Аргентины Хавьер Милей, с шоковыми реформами, перевороты в Африке, а также визиты в Россию президента Ирана Эбрахима Раиси, председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына и Председателя Китайской Народной Республики - Си Цзиньпина...

О самых запоминающихся и ключевых политических событиях, которыми был наполнен 2023 год, смотрите в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».