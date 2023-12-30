Сражение с санкционной машиной: что переживала экономика России в 2023 году

Рост производства боевых кораблей и развитие судостроительной отрасли в целом - часть огромной работы, которая ежедневно и ежечасно ведется по всей стране. Несмотря на боевые действия и санкционные атаки Запада, страна развивается. И это главный итог и наша большая победа в этом году.

Затевая бойню на Украине, вряд ли кто-то из крупных игроков на Западе всерьез думал, что нас можно победить с помощью оружия. Ядерную державу военными методами победить невозможно. И до этой черты никто доводить ситуацию не собирался - и на Западе все хотят жить.

И речь не про Борреля и его евроокружение, которое весь год кричало про райский сад и требовало победы над Россией на поле боя. Речь о тех, кто изначально ставил задачу - победить нас экономически. Втянуть нас в долгий, кровавый конфликт, вымотать, чтобы добраться до наших ресурсов. Распилить и разорвать на части.

Устроить нам санкционный ад, чтобы под угрозой краха экономики и социального бунта заставить нас пойти на поклон и уступки Западу. Нам прочили крушение целых отраслей. Против нас на сегодняшний день введено почти 19 тысяч санкций - мы абсолютные рекордсмены. Ставка была на то, что, заблокировав нам банковские операции, ограничив экспорт нефти и газа, подорвав «Северные потоки», нас лишат основного источника прибыли. А массово ушедшие с рынков марки доведут дело до конца - и Россия вновь окажется в силках дефицита, инфляции и голодных бунтов.

Россия перенаправила свои нефтегазовые потоки в Среднюю Азию, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Наши углеводороды идут в Турцию, Венгрию, Индию, Китай. Поставки газа, например, в КНР в этом году стали рекордными и, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, в полтора раза превысили показатели 2022 года.

И вот оно - жестокое разочарование Запада. Мы не просто выстояли и выдержали. Промышленность растет. Увеличение ВВП страны за год - больше трех процентов. Безработица на историческом минимуме. А ВПК - драйвер всей экономики - за минувший год разогнался до рекордных темпов. Если раньше на разработку нового оружия тратилось 5-7 лет, то теперь всего полгода. И все это в стране, экономика которой, по мнению Запада, должна была быть разорвана в клочья.

Российский ОПК вступил в сражение практически со всей западной военной экономической машиной, заявил на расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин. И, по сути, вышел победителем.

Об экономических итогах уходящего года смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».