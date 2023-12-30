Больше 500 детей пришли на елку командующего ВДВ в ЦДРА

Больше 500 детей военнослужащих и гражданского персонала частей ВДВ Московского гарнизона посетили елку командующего Воздушно-десантными войсками в Центральном доме Российской армии (ЦДРА). Кульминацией праздника стал новогодний мюзикл «#СказкаПоНовому».

Ребята увидели сказочный лес Тридевятого царства, экзотическое царство Шемаханское, встретились с Бабой Ягой, ее внуком царевичем Алешей, принцессой Будур и Джином, которые по сценарию решали вполне современные проблемы.

Дед Мороз и Снегурочка провели конкурсы и хороводы с детьми и членами семей военнослужащих, в том числе тех, кто выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Еще на праздник пришли воспитанники подшефных юнармейских отрядов.

Начальник военно-политического отдела командования ВДВ полковник Сергей Бойко от лица командующего ВДВ Героя России генерал-полковника Михаила Теплинского поздравил гостей с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

«Десантники на службе - это настоящие профессионалы, защитники Отечества, у нас нелегкая, суровая и опасная работа. Но в жизни все мы - любящие отцы, которым хочется, чтобы у наших сыновей и дочерей было доброе и счастливое детство», - сказал Сергей Бойко.

В конце от командования ВДВ и лично Михаила Теплинского всем детям подарили новогодние подарки и сладости.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.