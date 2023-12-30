ВС РФ поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения в зоне СВО

Вооруженные сил России поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе Чернобаевки Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Поражены места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области», - говорится в сообщении ведомства.

В МО РФ добавили, что российские военнослужащие поразили живую силу и военную технику неприятеля в 118-ти районах.

Помимо этого, российские средства ПВО перехватили 15 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также 3 противорадиолокационные ракеты HARM. В трех населенных пунктах ДНР и пяти населенных пунктах Херсонской области уничтожены 35 украинских беспилотников, заключили в Минобороны России.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.