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В Брянской области при обстреле ВСУ из РСЗО погиб ребенок

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, украинские боевики выпустили по мирным объектам более 10 снарядов из РСЗО.
Максим Крюков 2023-12-30 13:36:01
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

В результате обстрела сел Кистер и Борщево Погарского района Брянской области со стороны вооруженных формирований украинских националистов погиб ребенок 2014 года рождения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, украинские боевики выпустили по населенным пунктам более десяти снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Богомаз выразил соболезнования родным погибшего, отметив, что семье окажут всю необходимую помощь.

Он добавил, что, предварительно, разрушений нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб, заключил губернатор.

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