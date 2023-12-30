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Водитель протаранил 13 машин во дворе на востоке Москвы

На месте ДТП житель района Перово 1981 года рождения потерял государственный регистрационный знак автомобиля.
Максим Крюков 2023-12-30 13:24:01
© Фото: moscowproc, Telegram © Видео: moscowproc, Telegram

В ночь на 30 декабря водитель белого кроссовера повредил 13 автомобилей, стоявших во дворе в московском Перово. Об этом сообщили в столичной прокуратуре, опубликовав также кадры.

«Ночью на ул. Перовская водитель автомобиля "Мицубиси" при выезде из двора повредил 13 припаркованных автомашин», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного органа.

Отмечается, что житель района Перово 1981 года рождения нарушил правила дорожного движения, покинув место ДТП. В прокуратуре также заявили, что на месте аварии он потерял государственный регистрационный знак автомобиля. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Привлечение к административной ответственности водителя контролирует прокуратура Восточного административного округа.

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