МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В мире произвели более 30 тысяч БМП-2 с 1980 года

Производственные мощности российских заводов позволяли выпускать около 200 БМП-2 ежемесячно.
Владимир Расходчиков 2023-12-30 12:07:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

С 1980 года было выпущено более 30 тысяч БМП-2, иногда производилось до 200 машин в месяц. В настоящее время эти боевые машины пехоты не создаются, при этом проводится их модернизация и доведение до современных стандартов брони и вооружения. При этом производство БМП-2 по лицензии продолжается в Индии. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал главный конструктор Курганмашзавода холдинга «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех» Сергей Абдулов.

«Более тридцати тысяч изделий (БМП-2, прим. ред.) выпущено во всем мире. В свое время выпускалось до 200 единиц в месяц. Это по семь машин в день приблизительно», - сказал Абдулов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Эволюция БМП. От “Единички” до “Курганца”» на сайте. Вы узнаете обо всех нюансах перспективной БМП «Курганец» а также проследите за эволюцией отечественных боевых машин пехоты от БМП-1 до «Курганца».

#бмп-2 #Военная приемка #БМП #наш эксклюзив
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»