В мире произвели более 30 тысяч БМП-2 с 1980 года

С 1980 года было выпущено более 30 тысяч БМП-2, иногда производилось до 200 машин в месяц. В настоящее время эти боевые машины пехоты не создаются, при этом проводится их модернизация и доведение до современных стандартов брони и вооружения. При этом производство БМП-2 по лицензии продолжается в Индии. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал главный конструктор Курганмашзавода холдинга «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех» Сергей Абдулов.

«Более тридцати тысяч изделий (БМП-2, прим. ред.) выпущено во всем мире. В свое время выпускалось до 200 единиц в месяц. Это по семь машин в день приблизительно», - сказал Абдулов.

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