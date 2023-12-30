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В России ввели квоты на беспошлинный вывоз зерна из новых регионов

Данная мера должна поддержать производителей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Сергей Лебедев 2023-12-30 15:53:01
© Фото: IMAGO, Martin Wagner, Global Look Press
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