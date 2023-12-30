МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Главный конструктор Абдулов показал БМП-3 «Жигули» для десанта

БМП-3 «Жигули» не пошла в серийное производство, но имеет ряд особенностей, обеспечивающих более удобную высадку экипажа.
Владимир Расходчиков 2023-12-30 19:36:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Курганмашзаводе сохранился экспериментальный образец БМП-3 «Жигули», который создавался для нужд десанта. Эта машина появилась во время поиска конструкторами новых технических решений для более эффективной высадки экипажа, но в серийное производство она не пошла.

При этом БМП-3 «Жигули» получила уникальный двигатель и компактную трансмиссию. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал главный конструктор Курганмашзавода холдинга «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех» Сергей Абдулов.

«Мы никогда не останавливаемся, всегда ищем новые технические решения для того, чтобы выполнить полностью требования Министерства обороны. Там есть отдельно узкие проходы для выхода десанта. И рядом находится моторно-трансмиссионное отделение. То есть для этого создавался отдельно двигатель, отдельная трансмиссия, которая располагалась очень компактно», - объяснил главный конструктор.

Абдулов отметил, что перед созданием готовой новой боевой машины пехоты появляются два-три промежуточных образца, которые показывают уровень текущих технических достижений. А уже на основании полученного опыта в дальнейшем проектируются и создаются серийные машины.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Эволюция БМП. От “Единички” до “Курганца”» на сайте. Вы узнаете обо всех нюансах перспективной БМП «Курганец» а также проследите за эволюцией отечественных боевых машин пехоты от БМП-1 до «Курганца».

#армия #десант #Военная приемка #БМП #БМП-3 «Жигули»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»