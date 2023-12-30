Главный конструктор Абдулов показал БМП-3 «Жигули» для десанта

На Курганмашзаводе сохранился экспериментальный образец БМП-3 «Жигули», который создавался для нужд десанта. Эта машина появилась во время поиска конструкторами новых технических решений для более эффективной высадки экипажа, но в серийное производство она не пошла.

При этом БМП-3 «Жигули» получила уникальный двигатель и компактную трансмиссию. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал главный конструктор Курганмашзавода холдинга «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех» Сергей Абдулов.

«Мы никогда не останавливаемся, всегда ищем новые технические решения для того, чтобы выполнить полностью требования Министерства обороны. Там есть отдельно узкие проходы для выхода десанта. И рядом находится моторно-трансмиссионное отделение. То есть для этого создавался отдельно двигатель, отдельная трансмиссия, которая располагалась очень компактно», - объяснил главный конструктор.

Абдулов отметил, что перед созданием готовой новой боевой машины пехоты появляются два-три промежуточных образца, которые показывают уровень текущих технических достижений. А уже на основании полученного опыта в дальнейшем проектируются и создаются серийные машины.

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