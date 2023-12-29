Чернышенко заявил, что операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы

Операторам связи не позволят бесконтрольно поднимать тарифы выше уровня инфляции. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, отметив, что за ценообразованием внимательно следит Федеральная антимонопольная служба.

Напомним, в начале декабря кабмин утвердил новую стратегию развития отрасли связи до 2035 года, согласно которой у операторов появилась возможность повышать тарифы выше уровня инфляции, если они направляют значительную часть дополнительной прибыли на развитие сетей и новые технологии, включая отечественные.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», - сказал он в интервью РИА Новости.

Вице-премьер РФ также напомнил, что за последние десятилетия операторы инвестировали в инфраструктуру и создание оборудования, в связи с чем им не удавалось увеличить прибыль даже до уровня инфляции. Помимо этого, сейчас идет упор на развитие сетей поколения 5G и совершенствование российского оборудования связи.

Чернышенко подчеркнул, что для обеспечения технологического суверенитета страна должна иметь возможность решать подобные вопросы своими силами, поэтому отрасль связи столкнется с вызовом по развитию сетей нового поколения.