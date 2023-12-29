В Аргентине впервые с 1996 года лошадиным энцефалитом заразился человек

В Аргентине выявили человека, зараженного западным лошадиным энцефалитом. Это первый подтвержденный случай заболевания в стране с 1996 года, заявили накануне во Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что пациента госпитализировали в больницу, где ему потребовалась интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких в течение 12 дней. Заразившегося уже выписали.

По данным ВОЗ, заболевший является сельским рабочим из провинции Санта-Фе. Он живет в районе, где ранее выявили лошадей с положительным результатом теста на инфекцию.

Западный лошадиный энцефалит - редкое заболевание, передающееся комарами. Эксперты отмечают, что вирус потенциально может распространиться в другие районы.

Большинство случаев заболевания людей, по информации ВОЗ, связано с эпидемиями среди лошадей или птиц.