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В Аргентине впервые с 1996 года лошадиным энцефалитом заразился человек

В ВОЗ считают, что вирус потенциально может распространиться в другие районы.
Сергей Лебедев 2023-12-29 08:21:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Аргентине выявили человека, зараженного западным лошадиным энцефалитом. Это первый подтвержденный случай заболевания в стране с 1996 года, заявили накануне во Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что пациента госпитализировали в больницу, где ему потребовалась интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких в течение 12 дней. Заразившегося уже выписали.

По данным ВОЗ, заболевший является сельским рабочим из провинции Санта-Фе. Он живет в районе, где ранее выявили лошадей с положительным результатом теста на инфекцию.

Западный лошадиный энцефалит - редкое заболевание, передающееся комарами. Эксперты отмечают, что вирус потенциально может распространиться в другие районы.

Большинство случаев заболевания людей, по информации ВОЗ, связано с эпидемиями среди лошадей или птиц.

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