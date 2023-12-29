Бойцы ЦВО украсили к Новому году свои позиции на Краснолиманском направлении

Военнослужащие Центрального военного округа, выполняющие задачи специальной операции на Красно-Лиманском направлении, начали готовиться к празднованию Нового года и Рождества. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Бойцы украсили блиндажи и землянки праздничными гирляндами, установили елки, а также развесили полученные от школьников и студентов поздравительные письма и праздничные открытки.

«В преддверие Нового года просматриваем рисунки и письма детей со всей страны. Столько души в этих рисунках, что сердце замирает. Как дома побывали. Ведь у всех есть семьи, дети», - рассказал военнослужащий ремонтного подразделения ЦВО с позывным «Вокалист».

В командовании группировки войск уточнили, что создание праздничной атмосферы позволяет военным немного расслабиться. Это сильно повышает морально-психологическое состояние бойцов и их способность выполнять боевые задачи в различных условиях обстановки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.