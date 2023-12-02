В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК возбудил два уголовных дела в отношении экс-министра транспорта Чувашии

Елизавета Егорова
09:23 02.12.2023
Бывший министр транспорта Чувашии заключил фиктивный контракт, после которого региональный бюджет лишился семи миллионов рублей.
СК возбудил два уголовных дела в отношении экс-министра транспорта Чувашии
© Фото: СК РФ
Читайте нас на:

В отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова возбуждены два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий из корыстных целей и организации незаконного оборота средств платежей, сообщили в Следственном комитете России.

«Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимиру Осипову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений», - говорится в сообщении Следкома в Telegram-канале.

По версии следствия, Осипов в декабре 2022 года заключил незаконный муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и содержанию одной из дорог в Чебоксарах. Документ был заключен с его знакомым, который возглавлял одну фирму.

Второе уголовное дело связано с предоставлением фиктивного платежного поручения казначейству Чувашии для перевода денег министерству. Цели поручения не были связаны с контрактом, на который выделялись средства. 

Фиктивный документ унес из регионального бюджета более семи миллионов рублей.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.