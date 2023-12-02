СК возбудил два уголовных дела в отношении экс-министра транспорта Чувашии
В отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова возбуждены два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий из корыстных целей и организации незаконного оборота средств платежей, сообщили в Следственном комитете России.
«Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимиру Осипову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений», - говорится в сообщении Следкома в Telegram-канале.
По версии следствия, Осипов в декабре 2022 года заключил незаконный муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и содержанию одной из дорог в Чебоксарах. Документ был заключен с его знакомым, который возглавлял одну фирму.
Второе уголовное дело связано с предоставлением фиктивного платежного поручения казначейству Чувашии для перевода денег министерству. Цели поручения не были связаны с контрактом, на который выделялись средства.
Фиктивный документ унес из регионального бюджета более семи миллионов рублей.