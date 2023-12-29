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Экипажи Т-72Б3 уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Урожайного

Основная задача танкистов - поддержка штурмовых подразделений и уничтожение долговременных огневых точек противника.
2023-12-29 07:21:01
© Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3 подразделений 36-ой общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт украинских националистов в районе поселка Урожайное на границе Запорожья и Донецкой народной республики.

Танкисты поразили десятки целей, среди которых западная бронетехника, но основная боевая задача - поддержка штурмовых подразделений и уничтожение долговременных огневых точек противника.

«Тяжко, но все равно справляемся. Сейчас грязь везде, тяжело ехать. Когда отработали, то на максимально большой скорости уходим и еще включаем термозавесу, чтобы нас не засекли», - рассказал механик-водитель танка с позывным «Гера».

Танкисты ведут прицельный огонь по противнику не только прямой наводкой, но и с закрытых позиций. После того, как цель поражена, экипаж оперативно меняет точку стрельбы. Вражеские беспилотники не дремлют и ведут охоту на наши танки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Т-72Б3 #Минобороны России #ВС РФ #СВО #Урожайное
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