Экипажи Т-72Б3 уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Урожайного

Экипажи танков Т-72Б3 подразделений 36-ой общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт украинских националистов в районе поселка Урожайное на границе Запорожья и Донецкой народной республики.

Танкисты поразили десятки целей, среди которых западная бронетехника, но основная боевая задача - поддержка штурмовых подразделений и уничтожение долговременных огневых точек противника.

«Тяжко, но все равно справляемся. Сейчас грязь везде, тяжело ехать. Когда отработали, то на максимально большой скорости уходим и еще включаем термозавесу, чтобы нас не засекли», - рассказал механик-водитель танка с позывным «Гера».

Танкисты ведут прицельный огонь по противнику не только прямой наводкой, но и с закрытых позиций. После того, как цель поражена, экипаж оперативно меняет точку стрельбы. Вражеские беспилотники не дремлют и ведут охоту на наши танки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.