В окружении небоскребов: бесплатный каток открылся у «Москва-сити»

В пешеходной зоне «Москва-Сити» впервые открыт каток с натуральным льдом. Площадь катка составляет 240 квадратных метров, он вмещает в себя 30 человек. Для посетителей работает теплая раздевалка и бесплатный прокат коньков.

«Мы открываем бесплатный каток для всех желающих. Для людей, которые здесь живут, работают и которые просто приедут сюда отдыхать. Здесь можно взять коньки напрокат. Здесь замечательная современная раздевалка», - рассказала советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова.

Торжественное открытие состоялось за 3 дня до Нового года при участии фигуристов академии Татьяны Навки. Прокат программы у спортсменов тоже стал «премьерным» - фигуристы впервые выступали на открытой площадке и в такой новогодней атмосфере.

«Очень классно выступать в небоскребах. Это что-то новое для нас, такого никогда раньше не было. Очень классно, что сейчас строят катки в таких необычных местах», - отметила воспитанница академии фигурного катания Виктория Морозова.

После торжественного открытия на лед смогли выйти все желающие. Детям, которые только учатся кататься, предлагаются опоры в виде пингвинов, панды и медведя. А если не умеет кататься кто-то из взрослых - на данном катке дежурит контролер, который придет на помощь, например, придержит за руку.

Каток расположен у второго выхода со станции большой кольцевой линии «Деловой центр», ориентиром служит инсталляция в виде буквы «М».

У подножия небоскребов, в окружении гирлянд и под новогоднюю музыку все желающие смогут покататься ежедневно до конца января с 10.00 до 21.30. Вход осуществляется по сеансам длительностью 1,5 часа.