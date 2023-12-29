Российские военнослужащие в зоне СВО оказывают невероятное давление на ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер, передает немецкий телеканал Welt.

«Давление российских сил, как и прежде, огромно, оно не ослабевает. Особенно это заметно на Донецком направлении», - подчеркнул сотрудник СМИ.

По словам Ваннера, недавнее взятие Марьинки российской армией расчистило путь для движения военных вперед.

Об освобождении Марьинки министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину 25 декабря на борту фрегата «Адмирал Головко» в Санкт-Петербурге. Глава оборонного ведомства отметил, что в населенном пункте противник создал большое количество серьезных укреплений, обеспечивающие защиту от артиллерийских и авиационных ударов, которые создавались украинскими националистами с 2014 года. . В ходе освобождения Марьинки особо отличились бойцы прославленной 150-й мотострелковой дивизии. Президент России Владимир Путин в свою очередь заметил, что освобождение Марьинки наделяет войска возможностями выйти на более широкий оперативный простор.