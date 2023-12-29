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Минобороны: украинский беспилотник перехватили в Брянской области

Это второй дрон за день, обезвреженный в этом регионе.
2023-12-29 21:02:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа перехвачен над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России. Это произошло около 18 часов 29 декабря.

Дежурными средствами ПВО пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России, говорится в сообщении.

Это уже второй БПЛА, уничтоженный ПВО в Брянской области за день. Предыдущий дрон был сбит около 16 часов 20 минут.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #беспилотник #бпла #Брянская область
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