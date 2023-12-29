«Каждый день молитву читал»: как бурятский экипаж Т-72Б3 научился громить ВСУ

На гусеничные траки мгновенно налипает вязкая земля донбасских полей. Из-за распутицы от фронтовых дорог остались лишь направления. Но танк Т-72Б3 уверенно выкатывается на прямую наводку.

Осколочно-фугасными снарядами экипаж бьет по опорному пункту противника. Так на Угледарском направлении танкисты группировки войск «Восток» выбивают пехоту ВСУ из окопов и блиндажей. Мощным огнем танкисты проламывают путь нашим наступающим штурмовым группам.

«Если будем медлить, нашу пехоту в окопах уничтожат, а мы им должны помочь. Всегда работает наша артиллерия, всегда работают наши РСЗО, те же самые ВКС РФ, истребители. И мы танками тоже наступаем, тоже помогаем», - говорит позывной командир танка Т-72Б3 с позывным «Талант».

Экипаж только успевает пополнить боекомплект - и снова на огневую. И вот такая танковая карусель с непрерывными боевыми выходами и днем, и ночью.

Эта боевая машина находится в зоне проведения спецоперации с первых дней. Экипаж сменил уже не одно направление и везде успешно выполняет поставленные боевые задачи.

Танкисты этого экипажа - земляки, все из Бурятии. В трудные минуты бойцы поддерживают друг друга. Работают и прямой наводкой, и с закрытых огневых позиций, как артиллерия. Вместе с боевым опытом пришла и уверенность в собственных силах.

«Боялся, каждый день молитву читал, каждый день Бога просил, чтобы еще один день пожить. А сейчас, в принципе, из ЗОПов (закрытых огневых позиций - прим. ред.) выезжаем, работаем. Три-четыре снаряда стреляем - и всё, по нам уже начинают работать. И максимально, если у нас попадания цели есть, то до конца отбиваемся», - рассказывает механик-водитель с позывным «Гера».

До СВО оператор-наводчик танка с позывным «Бэра» работал помощником машиниста электровоза. Уже привык и к ответному огню после стрельбы, и к тому, что за ними постоянно охотятся вражеские дроны-камикадзе и артиллерия.

«Мы за Урожайное выкатились, командир сказал: наблюдай врагов. Я увидел живую силу. Я стрельнул один, второй зарядил. Третий когда заряжал - по правому борту нам прилетело. У меня отказала система, командиром было принято решение откатиться. Мы пересели на другой танк - и так далее. Весь день бои у нас шли», - говорит механик-водитель с позывным «Гера».

С тройкой бурятских танкистов расстаемся в прифронтовом районе. С характерным рыком в клубах дыма вперемешку с туманом боевая машина скрывается за лесопосадку в сторону передовой.