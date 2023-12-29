В Башкирии в смертельном ДТП пострадал глава минздрава республики

В Башкирии произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями, погибли два человека. Об этом говорится в сообщении республиканского МЧС.

Трагедия произошла днем 29 декабря в Караидельском районе региона недалеко от деревни Явгильдино.

Жертвами аварии стали двое, еще три человека пострадали - сейчас их доставляют в больницу, пишет RT. Точных данных об их состоянии сейчас нет.

По информации «112», один из пострадавших в аварии - министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. В транспортном средстве он находился вместе с водителем и помощником. Все они госпитализированы.