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В Башкирии в смертельном ДТП пострадал глава минздрава республики

Как утверждается, в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, погибли двое.
Анна Назайкина 2023-12-29 17:08:01
© Фото: mchsrb01, Telegram

В Башкирии произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями, погибли два человека. Об этом говорится в сообщении республиканского МЧС.

Трагедия произошла днем 29 декабря в Караидельском районе региона недалеко от деревни Явгильдино.

Жертвами аварии стали двое, еще три человека пострадали - сейчас их доставляют в больницу, пишет RT. Точных данных об их состоянии сейчас нет.

По информации «112», один из пострадавших в аварии - министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. В транспортном средстве он находился вместе с водителем и помощником. Все они госпитализированы.

#авария #МЧС #Башкирия #ДТП
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