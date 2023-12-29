Политолог Журавлева объяснила, что запреты в штатах мешают Трампу выдвигаться

Запреты экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз в разных штатах опасны для него тем, что с каждым из них он получает меньше делегатов на национальном съезде, рассказала «Звезде» Виктория Журавлева, кандидат политических наук, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН. Именно эти делегаты определят кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах в 2024 году.

«Когда штат не допускает Трампа к гонке в своем штате, это означает, что в этом штате Трамп не получает делегатов на национальный съезд. А окончательное избрание кандидата происходит на национальном съезде по числу делегатов, которое он получает от каждого штата. Если у Трампа общее число делегатов становится меньше, он автоматически становится менее конкурентным своих конкурентов внутри партии», - рассказала Журавлева.

Ранее госсекретарь штата Мэн запретила Трампу участвовать во внутрипартийных выборах в штате Мэн. Такое же решение принял Верховный суд штата Колорадо. Оба запрета основаны на 14-й поправке к Конституции, которая ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, принимал участие в мятеже или восстании против США».

«Это не очень хорошо для Трампа с точки зрения того, что эта волна и дальше пойдет. И с каждым штатом он получает все меньше делегатов на национальный съезд. Понятно, что пока у него большой отрыв от других кандидатов и пока это только два штата. Это не слишком критично для него, но достаточно добавиться какому-то штату с большим количеством делегатов, и он оказывается в ситуации, когда кто-то из конкурентов по партии может обойти его на национальном съезде», - рассказала Виктория Журавлева.

Такое развитие событий усиливает гонку среди республиканских кандидатов, говорит эксперт. Определенную надежду получают те, кто финансирует других кандидатов. Если Трамп может не победить, то есть смысл вкладываться, например, в Никки Хейли, у которой хорошие показатели популярности. Этот кандидат может набрать нужное количество делегатов на национальном съезде и выйти на выборы-2024.

А если переходить на следующий уровень, то чем меньше шансов у Трампа, тем больше шансов у Байдена, добавила Журавлева.

Ранее суды в Колорадо, Миннесоте и Мичигане пришли к выводу, что 14-я поправка неприменима к главе государства, и отказались отстранять Трампа от внутрипартийных выборов.

Кроме того, Трамп намерен оспорить введенные против него избирательные запреты. Наблюдатели считают, что Верховный суд США вряд ли одобрит снятие экс-президента с праймериз.