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Москвич сбил 80-летнюю пенсионерку, посмотрел на нее и уехал с места аварии

Первую помощь пострадавшей оказали случайные прохожие.
Анна Назайкина 2023-12-29 16:20:01
© Фото: moscowproc, Telegram © Видео: moscowproc, Telegram

В Москве 80-летнюю пенсионерку сбил водитель легкового автомобиля, когда ехал задним ходом. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Как уточняется, ДТП произошло возле дома на Исаковской улице. За рулем транспортного средства находился 67-летний мужчина.

Следует отметить, что, судя по камерам, водитель после произошедшего вышел из машины, постоял рядом с пострадавшей несколько секунд, а затем сел в авто и скрылся с места аварии.

«Первую помощь пострадавшей оказали случайные прохожие, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей», - сообщили в прокуратуре.

Было добавлено, что здоровью пожилой москвички был причинен тяжкий вред. В прокуратуре заявили, что проследят, чтобы водителя привлекли к ответственности.

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