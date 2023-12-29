В ВСУ признались, что не смогли сбить ни одной российской ракеты Х-22

Украина не смогла сбить ни одной ракеты Х-22 с начала специальной военной операции. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Вообще не было сбито», - ответил Игнат на соответствующий вопрос.

Представитель отметил, что ракета Х-22 летит со скоростью в 4 000 километров в час и заходит на цель в основном по баллистической траектории, что делает ее очень непростой целью.

Он добавил, что для перехвата такой ракеты нужны специальные средства, упомянув системы Patriot, которые, впрочем, уже имеются в распоряжении киевского режима.

Ранее Минобороны России рассказало о массированном ударе по военной инфраструктуре Украины. Кроме этого, за неделю было нанесено 50 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками.