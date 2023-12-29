Кинолог Федорова посоветовала еще щенком приучать собаку к салютам

Кинолог Ирина Федорова в беседе со «Звездой» объяснила владельцам собак, как себя вести в новогоднюю ночь, когда гремят салюты, которые зачастую пугают питомцев.

Если животное уже взрослое и не приучено к громким звукам, лучше не травмировать его психику и отказаться от прогулок по праздничным улицам и другим местам, где могут запускать фейерверки. Четвероногого друга нужно гладить и успокаивать.

«Приучать надо заранее к шумам, то есть к резким хлопкам, к выстрелам и так далее. Если не приучена собака - сидеть с ней дома, не выводить на улицу», - сказала эксперт.

По личному опыту Федорова посоветовала приучать еще щенком собаку к салютам и другим громким звукам, например грозе, чтобы и хозяину, и питомцу было проще.

Чтобы приучить собаку к фейерверкам, пока она маленькая, ее можно выводить гулять, когда на улицах идут празднества и люди развлекаются с пиротехникой. Таким образом, животное постепенно привыкнет и перестанет вздрагивать от каждого звука.