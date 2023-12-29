МО РФ сообщило о завершении осеннего призыва на срочную военную службу

Минобороны России заявило о завершении осеннего призыва на срочную военную службу.

«Для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Призывные комиссии начали работу со 2 октября, а отправки призывников к местам прохождения срочной службы начались с 16 октября.

Призывников обеспечили повседневной формой одежды - черной для ВМФ, синего для ВКС и ВДВ, и защитного цвета для остальных видов и родов войск. Также призывники получили несессеры, банковские и персональные электронные карты.

Для обеспечения перевозки призывников задействовали 14 рейсов самлоетов ВКС России, 10 воинских эшелонов, 199 рейсов гражданской авиации и блоее 1,4 тысяч вагонов в составе пассажирских поездов и автотранспорт воинских частей.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что военнослужащие по призыву, которые выслужили установленные сроки, были своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.