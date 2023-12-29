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МО РФ сообщило о завершении осеннего призыва на срочную военную службу

В Вооруженные силы России и другие воинские формирования осенью этого года было призвано 130 тысяч человек.
2023-12-29 15:16:01
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

Минобороны России заявило о завершении осеннего призыва на срочную военную службу.

«Для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тыс. человек», - говорится в сообщении. 

Призывные комиссии начали работу со 2 октября, а отправки призывников к местам прохождения срочной службы начались с 16 октября. 

Призывников обеспечили повседневной формой одежды - черной для ВМФ, синего для ВКС и ВДВ, и защитного цвета для остальных видов и родов войск. Также призывники получили несессеры, банковские и персональные электронные карты. 

Для обеспечения перевозки призывников задействовали 14 рейсов самлоетов ВКС России, 10 воинских эшелонов, 199 рейсов гражданской авиации и блоее 1,4 тысяч вагонов в составе пассажирских поездов и автотранспорт воинских частей. 

В российском оборонном ведомстве сообщили, что военнослужащие по призыву, которые выслужили установленные сроки, были своевременно уволены и направлены к местам проживания. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#военкоматы #срочная служба #Осенний призыв #призывные комиссии
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