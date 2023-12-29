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В МО РФ заявили, что за неделю в плен сдались 43 украинских военнослужащих

Из них 22 человека сдались на Купянском направлении, уточнили в оборонном ведомстве.
2023-12-29 14:54:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военные за минувшую неделю взяли в плен 43 украинских военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили о массированном ударе по военной инфраструктуре Украины. Кроме того, за неделю наши военные нанесли 50 массированных ударов.

Удары наносились по объектам ВПК, военным аэродромам, местам хранения боеприпасов, морских беспилотников, вооружения. Также поражались места размещения личного состава противника.

Кроме того, на Краснолиманском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и отразили 13 украинских атак. В живой силе противник за этот период потерял до 1 205 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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