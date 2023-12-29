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Bloomberg: 2023 год станет худшим для доллара с начала пандемии

Индекс американской валюты упал почти на 3%.
Сергей Лебедев 2023-12-29 13:50:01
© Фото: Andy Deanhttp, imagebroker.com, GlobalLookPress

Текущий год станет для доллара худшим с начала пандемии коронавируса. Индекс американской валюты, по данным Bloomberg, упал почти на 3%. Это стало самым резким за последнее время падением.

Наибольшее сокращение произошло в четвертом квартале года. Индекс падал на фоне прогнозов о том, что ФРС намерена снизить процентные ставки из-за замедления экономики США.

Возможное смягчение политики Федеральной резервной системы значительно уменьшило привлекательность доллара.

По мнению экспертов, из-за ослабевающих данных по США более мягкий доллар, вероятно, сохранится в 2024 году.

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