Bloomberg: 2023 год станет худшим для доллара с начала пандемии

Текущий год станет для доллара худшим с начала пандемии коронавируса. Индекс американской валюты, по данным Bloomberg, упал почти на 3%. Это стало самым резким за последнее время падением.

Наибольшее сокращение произошло в четвертом квартале года. Индекс падал на фоне прогнозов о том, что ФРС намерена снизить процентные ставки из-за замедления экономики США.

Возможное смягчение политики Федеральной резервной системы значительно уменьшило привлекательность доллара.

По мнению экспертов, из-за ослабевающих данных по США более мягкий доллар, вероятно, сохранится в 2024 году.