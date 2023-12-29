«Луна-27б» может быть запущена на Северный полюс Луны или ее обратную сторону

Пуск автоматической межпланетной станции «Луна-27б» может быть осуществлен на Северный полюс Луны либо на ее обратную сторону, сообщил научный руководитель Института космических исследован РАН и научный руководитель первого этапа лунной программы Лев Зеленый.

«Мы предложили первый аппарат послать на Южный полюс, если все его операции пройдут успешно, второй уже посылать в другое место, в частности, на Северный полюс», - сказал академик в интервью для ТАСС.

Он добавил, что в основном сейчас целью международных космических запусков является Южный полюс естественного спутника Земли, что объясняется большим количеством водяного льда в этом районе. Однако по словам ученого, также важно изучить сам состав этого льда, что можно сделать с образцами с любой части спутника. Затем можно будет провести сравнительный анализ добытых источников водяного льда с разных участков Луны.

Также вместе с Северным полюсом рассматривается запуск станции на обратную сторону Луны, но тоже в приполярной области, где наблюдаются большие кратеры.

Ранее в НПО имени Лавочкина заявили о готовящихся испытаниях интеллектуальной системы посадки, которой будет оснащена станция «Луна-27», способной учитывать наклон рельефа и камни на поверхности. Уточняется, что эта станция также будет оснащена бурильной установкой, для того чтобы была возможность получить замороженные образцы грунта Луны на глубине до двух метров.