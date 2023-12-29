На авиабазе Хмеймим для исповедующих ислам бойцов открыли молельную комнату

Для исповедующих ислам на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии открыли молельную комнату. В ней военнослужащие-мусульмане смогут совершать намаз и прочие приписанные канонами веры обряды.

Молельное место для мусульман расположилось по соседству с полевым православным храмом и часовней.

«Это очень важный момент для военнослужащих-мусульман. Место для сбора, осуществления религиозных практик, для чтения пятикратного намаза. Уверен, это найдет правильный отклик в сердцах. Тот факт, что в первый день пришло столько людей говорит о том, что это будет востребовано и необходимо», - сказал военнослужащий российской группировки войск в САР Тимур Гиниятуллин.

Молельная комната оформлена в юрте и оборудована всеми необходимыми атрибутами для духовного просвещения.

Этот необычный, но ценный дар из Казахстана стал символом неразрывной дружбы между двумя братскими странами.

«Это необходимо для духовного просвещения мусульман, для ребят, которые близки к этому. Это возможность совершать коллективный намаз. Также можно прийти и совершить омовение, быть ближе к Всевышнему. Помимо той работы, которая проводится с личным составом на базе, есть возможность мысленно уединиться со Всевышним», - отметил военнослужащий российской группировки войск в САР Рустам Магарамов.

Молельная комната будет способствовать еще большему укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений между российскими военнослужащими, плечом к плечу выполняющими специальные задачи по борьбе с терроризмом в Сирии.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.