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Пленный рассказал, как отпали сомнения сдаться после попадания гранат в блиндаж

Украинец заверил, что в плену с ним и его сослуживцами обходятся хорошо, никто не унижает, регулярно кормят.
2023-12-29 14:20:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинец Михаил Исаенко рассказал представителям Министерства обороны РФ, что попал в плен, когда позиции взяла российская штурмовая группа. Изначально украинцы не очень хотели покидать укрытие, однако после попадания в блиндаж гранат сомнения в необходимости сдаться отпали.

«Нас захватили, предложили сдаться в плен, выйти. Сначала раздумывали какое-то время, потом кинули в блиндаж две гранаты, сомнения отпали, вышли и выполняли все инструкции четко», - сказал он.

Исаенко поблагодарил российских военнослужащих за достойное отношение. Пленных кормят, относятся по-человечески, никакого психологического и физического насилия не применяют.

Михаила задержали на улице полицейские и сразу же передали в военкомат. По медицинским показателям мужчина для службы в армии не годен. У Исаенко серьезные проблемы с сердцем и спиной, он полностью глухой на правое ухо. Но украинских медиков это не смутило, и он был признан годным к военной службе.

После месячной подготовки в Эстонии мужчину отправили в зону боевых действий. Как утверждает Исаенко, обучали украинцев инструкторы НАТО. Упор во время тренировок делался не на отработку необходимых в бою навыков и физическую подготовку, а на психологическую обработку и внушение ненависти к России.

По словам пленного, в зоне боевых действий было нелегко. Он пожаловался на скудное обеспечение. Сухпайки выдавали не самого лучшего качества, а форма разваливалась после двух стирок.

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