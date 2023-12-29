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В московском метро запустили еще 11 новогодних поездов в стиле ретро

Главными элементами в украшении стали снегири, снежинки, елки и Дед Мороз.
Анна Назайкина 2023-12-29 12:20:01
© Фото: DtRoad, Telegram

В Москве перед Новым годом запустили еще 11 праздничных поездов, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Департамент опубликовал фотографии новогодних составов - «Русича», «Оку» и «Москву-2020» украсили таким образом, чтобы у пассажиров появилось настроение перед праздниками.

«Тематические составы украсили в стиле ретро. Главными элементами стали красногрудые снегири, снежинки, елки и Дед Мороз - символы Нового года», - сообщает Дептранс.

Глава департамента Максимум Ликсутов рассказал, что такие яркие поезда разных моделей были запущены сразу на восьми ветках метро, чтобы подарить москвичам и гостям столицы радость.

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