Смола и грибок в древесине живой ели могут стать причиной аллергии

Аллерголог Марина Суворова рассказала об основных причинах возникновения аллергии на живую и искусственную ель.

«Все зависит от множества факторов. Например, материал. Ели могут быть натуральными или искусственными. В случае с живым деревом реакцию может вызывать, например, смола, которая выделяется из ствола», - рассказала она в разговоре с RT.

Специалист добавила, что аллергия также может возникнуть из-за грибка, который может находиться в древесине. Кроме того, реакция может быть вызвана химическими веществами, которые используют при обработке деревьев. Что касается искусственной ели, аллергия может появиться на материал или накопления пыли.

При наличии аллергии на хвойные деревья и синтетические материалы лучше подыскать альтернативный вариант, порекомендовала эксперт. Она также напомнила, что причиной реакции иммунной системы могут стать различные украшения и игрушки - мишура, дождик, гирлянды, а также декоративный снег.