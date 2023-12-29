Отличившимся в боях на Артемовском направлении десантникам вручили госнаграды

Костромские десантникам, проявившие высокие профессиональные и личные качества в ходе боевых действий на Артемовском направлении, получили свои заслуженные награды.

Кадры торжественной церемонии вручения наград, которая проходила в зоне военной операции по защите Донбасса, публикует Минобороны России. В описании к видео сказано, что действия десантников помогли сорвать украинское контрнаступление.

Командир гвардейского Костромского парашютно-десантного полка вручил военнослужащим ордена Мужества, медали «За храбрость», «За отвагу», Суворова, Жукова и «За боевые отличия».

Он поздравил бойцов с днем воинской части, поблагодарил за неоценимый личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм. Командир пожелал воинам здоровья и успехов в службе. После церемонии десантники вернулись на позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.