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Военнослужащие ЦВО поздравили ветерана ВОВ с 97-летием и Новым годом из зоны СВО

Передав приветы и подарки, военнослужащие устроили под окнами фронтовика концерт в исполнении духового оркестра.
Андрей Аркадьев 2023-12-29 11:06:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие Центрального военного округа поздравили с 97-летием и наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Николая Боровикова из зоны специальной военной операции. Минобороны России публикует кадры мероприятия.

Представители соединения спецназа ЦВО показали фронтовику запись видеообращения с поздравлениями от бойцов, находящихся на передовой. Ветерану вручили подарки, а военный духовой оркестр исполнил под окнами его дома знаменитые композиции военных лет. Также Боровикова поздравили представители ветеранских организаций.

Николай Боровиков ушел на фронт в 1943 году. В Польше был ранен, а пройдя лечение, принимал участие в боях за освобождение Чехословакии, Австрии и Германии. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За взятие Праги».

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