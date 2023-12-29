Военнослужащие ЦВО поздравили ветерана ВОВ с 97-летием и Новым годом из зоны СВО

Военнослужащие Центрального военного округа поздравили с 97-летием и наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Николая Боровикова из зоны специальной военной операции. Минобороны России публикует кадры мероприятия.

Представители соединения спецназа ЦВО показали фронтовику запись видеообращения с поздравлениями от бойцов, находящихся на передовой. Ветерану вручили подарки, а военный духовой оркестр исполнил под окнами его дома знаменитые композиции военных лет. Также Боровикова поздравили представители ветеранских организаций.

Николай Боровиков ушел на фронт в 1943 году. В Польше был ранен, а пройдя лечение, принимал участие в боях за освобождение Чехословакии, Австрии и Германии. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За взятие Праги».