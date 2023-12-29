«Десант» из полсотни Дедов Морозов поздравил детей в Морозовской больнице

На территории больницы уже поставили елку, подготовили хлопушки, но процедуры никто не отменял. Пока врачи и медсестры лечат юных пациентов, они загадывают желания.

Даше Якушевой всего 3 года. Сейчас ей очень надо подлечиться, но они с папой верят, что скоро пойдут на поправку и вернутся домой. Но первое новогоднее чудо увидели прямо сейчас.

Так выглядит поздравление для ребят, которые пока не могут принять у себя гостей. Чтобы скорее выздороветь, им нужно соблюдать строгий карантин. Поэтому 50 бесстрашных Дедов Морозов, при помощи альпинистского снаряжения спускаются с крыши морозовской детской больницы, заглядывают в окна палат и приветствуют девчонок и мальчишек. А их верные спутницы Снегурочки взмывают к окнам на пожарных автолестницах.

Еще для ребят, которым уже разрешили гулять на территории больницы, и для их родителей развернули настоящую полевую кухню - приготовили вкусную кашу и горячий чай.

«Самое любимое мероприятие в году, потому что ты даришь праздник детям, которые, к сожалению, сейчас не могут оказаться у новогодней елочки в кругу своей семьи, и хочется передать им частичку тепла, любви и новогоднего чуда», - сказала Лариса Корнеева, психолог Московского пожарно-спасательного центра.

Акция «Новогодний десант» проходит уже не первый год на базе детских больниц. Но старт такому мероприятию был дан именно здесь.

«Я уверен, что сегодня положительные эмоции, которые получили наши дети, ускорят их путь к выздоровлению, и многие из них на настоящий Новый год, 31, окажутся дома», - отметил Валерий Горев, Главный врач Морозовской детской клинической больницы.

В этом месяце удалось осчастливить юных пациентов практически всех столичных больниц. И праздник в Морозовской больнице, как и прежде, стал самым масштабным среди всех.