В Киргизии задержали планировавших теракт у новогодней елки подростков

В Киргизии пресекли нападение на церковь и попытку теракта у новогодней елки в третьем по величине городе страны Джалал-Абад. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности республики.

В ходе контртеррористических мероприятий сотрудники спецслужб задержали двух 16-летних подростков, которых завербовали в международную террористическую организацию «Исламское государство - Вилаят Хорасан»* (запрещенная в РФ группировка) через Интернет, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что по указанию зарубежных эмиссаров организации задержанные собирались заложить самодельное взрывное устройство у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также планировали организовать теракт и вооруженное нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы. В госкомитете добавили, что в ходе осмотра изъятых мобильных устройств были обнаружены переписки с эмиссарами группировки, план действий и инструкции по изготовлению СВУ, а также видеоматериалы с клятвой на верность лидеру «ИГ-ВХ»*.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Акт терроризма». В настоящее время киргизские спецслужбы занимаются поиском возможных сообщников подозреваемых.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.